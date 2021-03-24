Кадыров назвал сказками слова бывшего бойца полка о "казнях" в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумкой слова бывшего сотрудника полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, который ранее в интервью "Новой газете" заявил о якобы внесудебных расправах в республике.

Кадыров считает, что Гезмахмаев таким образом добивался получения убежища в Европе.

"Наркоман, о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку, сбежал сначала в Германию и, чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его "показаний". Затем приехал в Питер, там он знал всех наркоманов. Влез в долги, на нём и так были огромные суммы невыплаченных кредитов", — сказал Кадыров на совещании в МВД по Чечне.

По словам главы республики, в Петербурге Гезмахмаева нашли, и тогда он "придумал сказки" о внесудебных расправах.

"И везде он… Как он успевал бывать всюду? Что, кроме него никого не было в Чечне, когда всё это происходило?" — добавил Кадыров.

Ранее бойцы полка Ахмата-Хаджи Кадырова обратились к президенту России Владимиру Путину после публикаций о "казнях" в Чечне. Они отметили, что после того, как была ликвидирована банда боевика Аслана Бютукаева, против полка началась настоящая информационная война, главным рупором которой является "Новая газета". В Кремле посоветовали полку имени Кадырова озвучить претензии к изданию в суде.

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