Директор мастерской раскрыла цену мехового костюма как у Путина

Охотничий костюм из дублёночного меха, похожий на тот, в котором Владимир Путин ранее посетил тайгу, стоит около 150 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала директор Санкт-Петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова.

Три с половиной года назад её ателье выпустило партию подобных костюмов для частного клиента.

"Это был частный клиент, который не только эти костюмы заказал, и он их хотел использовать со своими друзьями. Ничего больше не могу разглашать. До этого тоже он заказывал", — пояснила Морозова.

Она уточнила, что 100 тысяч составляет стоимость меха, а 50 тысяч идут на оплату мастера.

Морозова добавила, что не может сказать наверняка, изготовило ли именно её ателье костюм президента, ведь бирок она не видела.

"Очень похож. К сожалению, я сомневаюсь, что это именно он попал к президенту, но очень похож", — сказала директор мастерской, отметив, что президентскому ателье могла понравиться эта модель, и оно могло пошить похожий костюм.

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