Директор мастерской раскрыла цену мехового костюма как у Путина
Три года назад её ателье выполнило похожий заказ.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ
Охотничий костюм из дублёночного меха, похожий на тот, в котором Владимир Путин ранее посетил тайгу, стоит около 150 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала директор Санкт-Петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова.
Три с половиной года назад её ателье выпустило партию подобных костюмов для частного клиента.
"Это был частный клиент, который не только эти костюмы заказал, и он их хотел использовать со своими друзьями. Ничего больше не могу разглашать. До этого тоже он заказывал", — пояснила Морозова.
Она уточнила, что 100 тысяч составляет стоимость меха, а 50 тысяч идут на оплату мастера.
Морозова добавила, что не может сказать наверняка, изготовило ли именно её ателье костюм президента, ведь бирок она не видела.
"Очень похож. К сожалению, я сомневаюсь, что это именно он попал к президенту, но очень похож", — сказала директор мастерской, отметив, что президентскому ателье могла понравиться эта модель, и оно могло пошить похожий костюм.
Как уже сообщал Лайф, во время отдыха в тайге президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где министр занимается резьбой по дереву. Путин бросил в один из ручьёв монетку, чтобы, согласно известной традиции, вернуться обратно.
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