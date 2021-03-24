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Директор мастерской раскрыла цену мехового костюма как у Путина

Три года назад её ателье выполнило похожий заказ.

24 марта 2021, 16:42
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

Охотничий костюм из дублёночного меха, похожий на тот, в котором Владимир Путин ранее посетил тайгу, стоит около 150 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала директор Санкт-Петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова.

Три с половиной года назад её ателье выпустило партию подобных костюмов для частного клиента.

"Это был частный клиент, который не только эти костюмы заказал, и он их хотел использовать со своими друзьями. Ничего больше не могу разглашать. До этого тоже он заказывал", — пояснила Морозова.

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Она уточнила, что 100 тысяч составляет стоимость меха, а 50 тысяч идут на оплату мастера.

Морозова добавила, что не может сказать наверняка, изготовило ли именно её ателье костюм президента, ведь бирок она не видела.

"Очень похож. К сожалению, я сомневаюсь, что это именно он попал к президенту, но очень похож", — сказала директор мастерской, отметив, что президентскому ателье могла понравиться эта модель, и оно могло пошить похожий костюм.

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Как уже сообщал Лайф, во время отдыха в тайге президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где министр занимается резьбой по дереву. Путин бросил в один из ручьёв монетку, чтобы, согласно известной традиции, вернуться обратно.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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