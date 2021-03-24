Бастрыкин взял на контроль дело о найденных в захламлённой квартире в Подмосковье сёстрах-маугли

Напомним, двух девочек-маугли 6 и 12 лет случайно обнаружили полицейские в подмосковном Талдоме. В квартире была антисанитария и жила орава кошек. Там не оказалось ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены. Младшая девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Старшая же не помнит, когда в последний раз была в школе. Матери девочек дома не было, однако позже она была найдена. Сейчас дети доставлены в больницу. Следователи уже возбудили уголовные дела по статьям "Истязание" и "Оставление в опасности".