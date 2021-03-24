Бастрыкин взял на контроль дело о найденных в захламлённой квартире в Подмосковье сёстрах-маугли
Уголовное дело возбуждено по статьям "Истязание" и "Оставление в опасности".
Фото © VK / "Подслушано Талдом"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело, возбуждённое по факту обнаружения девочек в захламлённой квартире в подмосковном Талдоме. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены Александром Бастрыкиным на личный контроль", — говорится в сообщении.
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Напомним, двух девочек-маугли 6 и 12 лет случайно обнаружили полицейские в подмосковном Талдоме. В квартире была антисанитария и жила орава кошек. Там не оказалось ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены. Младшая девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Старшая же не помнит, когда в последний раз была в школе. Матери девочек дома не было, однако позже она была найдена. Сейчас дети доставлены в больницу. Следователи уже возбудили уголовные дела по статьям "Истязание" и "Оставление в опасности".
Ранее Лайф писал о том, что директор школы, где училась одна из подмосковных девочек-маугли, рассказал Лайфу об их матери.
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