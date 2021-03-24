Меркель отказалась высказывать недоверие правительству из-за "пасхального" скандала

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не станет поднимать в бундестаге вопрос о доверии к правительству в связи с отменой "пасхального локдауна". Она напомнила, что уже попросила у граждан прощения за попытку объявить 1 и 3 апреля дополнительными выходными.

"Нет, я не буду этого делать… Сегодня я попросила у людей прощения за ошибку. Я думаю, что это было правильным шагом. В остальном я пользуюсь поддержкой всего федерального правительства и парламента. В этом нет нужды, я не буду этого делать", — сказала канцлер ФРГ в интервью каналу Das Erste.

Меркель подчеркнула, что сейчас главное — взять под контроль третью волну коронавируса. Во время нового роста заболеваемости вирус агрессивнее, заразнее и смертельнее, предупредила она.

Напомним, сейчас в Германии действует карантин, его продлили до 18 апреля. В стране не работают многие учреждения, кроме небольших магазинов и аптек. Школьники находятся на дистанционном обучении. Встречи дома разрешены только для тех, кто там проживает, плюс один человек. В регионах, где наблюдается высокая заболеваемость, людям разрешено отходить от своего жилья на расстояние не более 15 километров и только по веским причинам.

Авторы