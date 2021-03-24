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Категорий: 18

Меркель отказалась высказывать недоверие правительству из-за "пасхального" скандала

По её словам, сейчас главное — взять под контроль третью волну коронавируса.

24 марта 2021, 20:45
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CAVYOuJDLjx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bundeskanzlerin</a></p>

Фото © Instagram / bundeskanzlerin

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не станет поднимать в бундестаге вопрос о доверии к правительству в связи с отменой "пасхального локдауна". Она напомнила, что уже попросила у граждан прощения за попытку объявить 1 и 3 апреля дополнительными выходными.

"Нет, я не буду этого делать… Сегодня я попросила у людей прощения за ошибку. Я думаю, что это было правильным шагом. В остальном я пользуюсь поддержкой всего федерального правительства и парламента. В этом нет нужды, я не буду этого делать", — сказала канцлер ФРГ в интервью каналу Das Erste.

Меркель подчеркнула, что сейчас главное — взять под контроль третью волну коронавируса. Во время нового роста заболеваемости вирус агрессивнее, заразнее и смертельнее, предупредила она.

Напомним, сейчас в Германии действует карантин, его продлили до 18 апреля. В стране не работают многие учреждения, кроме небольших магазинов и аптек. Школьники находятся на дистанционном обучении. Встречи дома разрешены только для тех, кто там проживает, плюс один человек. В регионах, где наблюдается высокая заболеваемость, людям разрешено отходить от своего жилья на расстояние не более 15 километров и только по веским причинам.

Меркель извинилась перед немцами и отменила планы по "пасхальному локдауну"

Меркель извинилась перед немцами и отменила планы по "пасхальному локдауну"

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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