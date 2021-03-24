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Песков рассказал, как Путин чувствует себя после прививки от коронавируса

Глава государства вакцинировался вечером 23 марта.

24 марта 2021, 17:32
<p>Фото © Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Через сутки после прививки от коронавируса президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Президент чувствует себя хорошо", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, есть ли у Путина какие-либо симптомы.

Песков добавил, что второй компонент вакцины Путину введут в ближайшее время.

Прививка для президента: какие вакцины используют главы государств

Прививка для президента: какие вакцины используют главы государств

Напомним, накануне Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. Как сообщили в Кремле, несмотря на вакцинацию, сегодня у президента полноценный рабочий день.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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