Песков рассказал, как Путин чувствует себя после прививки от коронавируса
Глава государства вакцинировался вечером 23 марта.
Фото © Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Через сутки после прививки от коронавируса президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".
"Президент чувствует себя хорошо", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, есть ли у Путина какие-либо симптомы.
Песков добавил, что второй компонент вакцины Путину введут в ближайшее время.
Напомним, накануне Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. Как сообщили в Кремле, несмотря на вакцинацию, сегодня у президента полноценный рабочий день.
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