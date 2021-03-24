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"Промучился сутки и умер": В Московском зоопарке редкого белоголового сипа убила перчатка посетителя

Чтобы спасти птице жизнь, не хватило усилий четырёх ветврачей и трёх зоологов. Чтобы убить, оказалось достаточно каприза одного человека, который от скуки решил её подразнить.

24 марта 2021, 17:15

В Московском зоопарке редкого белоголового сипа убила перчатка посетителя.

Видео © Instagram/moscow_zoo_official

В Московском зоопарке зафиксирован трагический случай гибели 27-летнего белоголового сипа. Птица погибла в расцвете лет по вине посетителя, который решил её подразнить. Подробностями печальной истории зоопарк поделился в Instagram.

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Обычно сипы живут до 40 лет. Так непременно было бы и с обитателем столичного зоосада. В нём жил поразительно красивый самец с горделивой посадкой головы, широчайшими крыльями и оперением, блистающим на солнце. Но 13 марта киперы заметили, что крылатый красавец стал очень вялым. Его сразу отнесли для осмотра в ветеринарный корпус. Птица обмякла и почти не сопротивлялась. Затем были целые сутки мучений и борьбы за жизнь, но спасти пернатого пациента внушительной команде медиков не удалось.

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"Чтобы попытаться спасти этого сипа, понадобились усилия семи человек: четырёх ветврачей и трёх зоологов. Чтобы убить, — каприза единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу. Это первый такой случай в нашей задокументированной истории, чтобы белоголовый сип погиб столь чудовищным образом", поделились в зоопарке.

Душераздирающая история не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Посетители зоопарка требуют отследить виновника гибели птицы по камерам и привлечь к ответственности.

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Ранее Лайф рассказывал, как посетители барнаульского зоопарка до смерти закормили трёх белок. Также по вине людей отравился олень и чуть не умерла пантера. К сожалению, этот случай не единичный. Так, в прошлом году посетители ижевского зоопарка до смерти закормили оленёнка, по этой же причине в зоопарке Пензы умер жеребёнок шетлендского пони, а в красноярском зоопарке — козлёнок.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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