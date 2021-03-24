"Красиво говорит, странно одевается": Директор школы, где училась одна из подмосковных девочек-маугли, рассказал Лайфу об их матери
По его словам, женщина рассказывала, что училась в Прибалтике и активно интересовалась иностранными языками.
Директор школы, где училась одна из подмосковных девочек-маугли, рассказал Лайфу об их матери. Видео © LIFE
Директор школы, где когда-то училась одна из девочек-маугли, обнаруженная сегодня вместе с младшей сестрой в подмосковном Талдоме, рассказал Лайфу об их матери.
По словам Сергея Ворыханова, на первый взгляд женщина выглядела абсолютно адекватно, обладала красивой и складной речью, несмотря на странноватый внешний вид. Она рассказывала о том, что училась в Прибалтике и активно интересовалась иностранными языками.
"Человек, который складно и красиво говорит, но при этом как-то странно [одевается]. <...> Это было что-то жёлтого оттенка блузка, например, какие-то сине-голубые брюки с каким-то красным ремнём. Ну то есть как-то слегка эпатажно", — охарактеризовал женщину собеседник Лайфа.
На вопрос о том, смог бы он тогда предположить, в каких условиях живёт ученица его школы, директор ответил отрицательно.
Напомним, двух девочек-маугли 6 и 12 лет случайно обнаружили полицейские. Оказалось, что младший ребёнок не умеет ходить и отзывается на "кис-кис". Старшая же девочка не помнит, когда в последний раз была в школе.
Лента новостей
Цены на сахар, яйца и подсолнечное масло за неделю ускорили рост
сегодня в 17:04
Цискаридзе рассказал о процветающих в Большом театре домогательствах: "Предлагают девочкам стать любовницами, и мальчикам тоже"
сегодня в 16:54
"Нужно чистить грязь с экранов": Хабиб вслед за Шлеменко раскритиковал рэпера Моргенштерна
сегодня в 16:50
Выбор редакции
"В рваных штанах, с рюкзаком": Соседи рассказали об обитателе дома, где нашли девочек-маугли
Оставляла на пять дней: опубликовано видео допроса матери девочек-маугли, найденных в Подмосковье
Юрист рассказал Лайфу, какой срок грозит виновнику смертельного ДТП с "мерседесом" в Москве
Песков рассказал, как Путин чувствует себя после прививки от коронавируса
"Орёт как базарная баба": Музыкальный критик Соседов обратился к Путину, чтобы не допустить выступления Манижи на Евровидении
Комментариев: 0