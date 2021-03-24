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"Красиво говорит, странно одевается": Директор школы, где училась одна из подмосковных девочек-маугли, рассказал Лайфу об их матери

По его словам, женщина рассказывала, что училась в Прибалтике и активно интересовалась иностранными языками.

24 марта 2021, 17:08

Директор школы, где училась одна из подмосковных девочек-маугли, рассказал Лайфу об их матери. Видео © LIFE

Директор школы, где когда-то училась одна из девочек-маугли, обнаруженная сегодня вместе с младшей сестрой в подмосковном Талдоме, рассказал Лайфу об их матери.

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По словам Сергея Ворыханова, на первый взгляд женщина выглядела абсолютно адекватно, обладала красивой и складной речью, несмотря на странноватый внешний вид. Она рассказывала о том, что училась в Прибалтике и активно интересовалась иностранными языками.

"Человек, который складно и красиво говорит, но при этом как-то странно [одевается]. <...> Это было что-то жёлтого оттенка блузка, например, какие-то сине-голубые брюки с каким-то красным ремнём. Ну то есть как-то слегка эпатажно", — охарактеризовал женщину собеседник Лайфа.

На вопрос о том, смог бы он тогда предположить, в каких условиях живёт ученица его школы, директор ответил отрицательно.

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Напомним, двух девочек-маугли 6 и 12 лет случайно обнаружили полицейские. Оказалось, что младший ребёнок не умеет ходить и отзывается на "кис-кис". Старшая же девочка не помнит, когда в последний раз была в школе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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