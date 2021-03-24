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Цены на сахар, яйца и подсолнечное масло за неделю ускорили рост

Назван также ряд продуктов, который подешевел за неделю.

24 марта 2021, 17:04
<p>Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Цены на сахарный песок, подсолнечное масло и яйца в России ускорили рост на неделе. А вот курица с 16 по 22 марта стала дорожать несколько медленнее.

Согласно данным Росстата, цены на яйца в среднем по стране увеличились на 1,3% и только в трёх регионах они остались неизменны. В 53 субъектах подорожал сахар, а в 42 — подсолнечное масло. Зато подешевели огурцы и помидоры, снизились также цены на пшено, мясные консервы, рис, шоколадные конфеты.

Названы шесть опасных продуктов из супермаркета

Названы шесть опасных продуктов из супермаркета

А ещё Лайф рассказывал, что в России к лету могут подорожать одежда и обувь. Основатель бренда Dorogobogato Семён Пименов пояснил, что стоимость материалов для производства вещей привязана к курсу доллара.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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