Цены на сахар, яйца и подсолнечное масло за неделю ускорили рост

Цены на сахарный песок, подсолнечное масло и яйца в России ускорили рост на неделе. А вот курица с 16 по 22 марта стала дорожать несколько медленнее.

Согласно данным Росстата, цены на яйца в среднем по стране увеличились на 1,3% и только в трёх регионах они остались неизменны. В 53 субъектах подорожал сахар, а в 42 — подсолнечное масло. Зато подешевели огурцы и помидоры, снизились также цены на пшено, мясные консервы, рис, шоколадные конфеты.

А ещё Лайф рассказывал, что в России к лету могут подорожать одежда и обувь. Основатель бренда Dorogobogato Семён Пименов пояснил, что стоимость материалов для производства вещей привязана к курсу доллара.

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