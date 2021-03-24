Цискаридзе рассказал о процветающих в Большом театре домогательствах: "Предлагают девочкам стать любовницами, и мальчикам тоже"
Он отметил, что многие артисты боятся травли, если во всеуслышание расскажут о подобных случаях.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Артист балета, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что в Большом театре процветают сексуальные домогательства.
"В Большом театре постоянно предлагают девочкам стать любовницами, чтобы получить роль. И мальчикам тоже, к сожалению, да… Если сегодня кто-то из артистов всё это расскажет, то не знаю, что с ним будет. Одна девочка всё честно рассказала — её чуть не убили. Они все жутко боятся", — заявил артист в эфире YouTube-шоу Василия Конова.
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Он вспомнил произошедший несколько лет назад скандал. По его словам, тогда балерина Анжелина Воронцова оказалась под давлением бывшего худрука учреждения Сергея Филина. Тот якобы попросил Цискаридзе уговорить артистку сделать "определённые вещи" ради того, чтобы наладить её творческую карьеру.
"Я ему сказал: "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно". Встал и ушёл", — отметил он и добавил, что подобные случаи могли бы припомнить многие, но они боятся травли.
А ранее Цискаридзе рассказал о родстве с экс-бойфрендом Бузовой Давидом Манукяном. Последний выразил большое желание узнать подробности и сказал, что его бабушка будет рада.
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