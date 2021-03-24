"Орёт как базарная баба": Музыкальный критик Соседов обратился к Путину, чтобы не допустить выступления Манижи на Евровидении
Текст песни Russian Woman, по его словам, это какой-то набор бредовых слов.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий / Савостьянов Сергей
Конкурс Евровидение является очень престижным, а выступление Манижи — хулиганство, но никак не пение. Об этом в беседе с Лайфом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
"Это всё профанация, я возмущён! Это сделано плохо. Это не номер, к музыке это "произведение" не имеет никакого отношения. Это хулиганство, а не пение. И мы должны сказать, что это хулиганство, и прямо об этом заявить! Это непрофессионально! Дурным голосом что-то кричит. Про текст я вообще молчу, по сути, это просто набор бредовых слов, это носит оскорбительный характер по отношению к русской женщине. Она представлена в идиотическом свете, которая орёт как базарная баба", — негодующе высказался Соседов.
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Критик рассказал об обмене мнениями с некоторыми депутатами Госдумы, в частности с Еленой Драпеко. Также он сообщил, что направил обращение к Владимиру Путину, чтобы не допустить выступления Манижи на Евровидении, которое, по его словам, является "левым конкурсом для домохозяек", а по количеству зрителей уступает лишь трансляции футбольных матчей.
"Конечно, такой номер не должен ехать на Евровидение! Я за то, чтобы в этом году Россия не участвовала в конкурсе. Потому что с таким номером ехать неприлично, какое бы место она ни заняла", — подытожил Соседов.
9 марта Соседов говорил Лайфу прямо противоположные вещи. Тогда критик заявил, что Евровидение проводится для зевак и можно отправить на него хоть "чёрта лысого" — результат не имеет никакого значения.
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Напомним, исполнительница не понравилась многим общественным деятелям: Виталий Милонов, Владимир Жириновский и Юрий Лоза не оценили песню Манижи. В этом их поддержала и певица Гречка. Сама Манижа позднее призналась, что её обвиняли в оскорблении чувств и в качестве ответа хейтерам выпустила смешное расследование о себе.
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