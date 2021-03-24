На Украине второй человек умер после прививки индийской вакциной от ковида

В украинских Черновцах скончался провизор аптеки военного госпиталя, который незадолго до этого привился вакциной Covishield, сделанной в Индии по лицензии AstraZeneca. Об этом сообщил Минздрав Украины.

По данным специалистов, острый инсульт стал причиной смерти мужчины. У него имелся ряд хронических заболеваний, включая диабет.

Вакцину провизор получил 15 марта, а уже на следующий день его доставили в городскую клиническую больницу. При этом у мужчины не было аллергии к компонентам препарата, он нормально перенёс процедуру.

В настоящее время назначено патологоанатомическое исследование.

А в тот же день посредством того же флакона привили ещё девять пациентов, у которых не было замечено каких-либо проблем.

Напомним, ранее учёные установили возможную причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакциной от компании AstraZeneca. Как показали исследования, препарат вызывает аутоиммунную реакцию, вырабатывая антитела, которые могут взаимодействовать с тромбоцитами. Однако точные причины такой реакции вакцины ещё предстоит выяснить.



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