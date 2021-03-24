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На Украине второй человек умер после прививки индийской вакциной от ковида

Назначено патологоанатомическое исследование.

24 марта 2021, 19:04
<p>Фото © ТАСС / EPA / Alejandro Garcia</p>

Фото © ТАСС / EPA / Alejandro Garcia

В украинских Черновцах скончался провизор аптеки военного госпиталя, который незадолго до этого привился вакциной Covishield, сделанной в Индии по лицензии AstraZeneca. Об этом сообщил Минздрав Украины.

По данным специалистов, острый инсульт стал причиной смерти мужчины. У него имелся ряд хронических заболеваний, включая диабет.

Вакцину провизор получил 15 марта, а уже на следующий день его доставили в городскую клиническую больницу. При этом у мужчины не было аллергии к компонентам препарата, он нормально перенёс процедуру.

На Украине военнослужащая умерла вскоре после прививки индийской вакциной от коронавируса

На Украине военнослужащая умерла вскоре после прививки индийской вакциной от коронавируса

В настоящее время назначено патологоанатомическое исследование.

А в тот же день посредством того же флакона привили ещё девять пациентов, у которых не было замечено каких-либо проблем.

Порошенко назвал словом на букву "Г" индийскую вакцину от коронавируса, которую доставили Украине

Порошенко назвал словом на букву "Г" индийскую вакцину от коронавируса, которую доставили Украине

Напомним, ранее учёные установили возможную причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакциной от компании AstraZeneca. Как показали исследования, препарат вызывает аутоиммунную реакцию, вырабатывая антитела, которые могут взаимодействовать с тромбоцитами. Однако точные причины такой реакции вакцины ещё предстоит выяснить.


В марте несколько стран, в том числе Болгария, Дания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Таиланд, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки. Так, в Грузии скончалась впавшая в кому после вакцинации AstraZeneca медсестра, а в Норвегии в больницу с ухудшением самочувствия попали трое врачей, один из которых позже умер.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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