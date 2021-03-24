В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до конца апреля

В Санкт-Петербурге ограничения на проведение публичных мероприятий продлеваются до 30 апреля. Губернатор города внёс соответствующие изменения в постановление правительства Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля", — отметили в пресс-службе администрации города.

Сохраняются ранее введённые ограничения. Но при этом вступили в силу определённые послабления. В частности, до 40 человек увеличится число разрешённых гостей при регистрации брака. Также возрастёт лимит людей на общественных мероприятиях, превышение которого необходимо будет согласовывать с администрацией города, только более 75 человек.

Например, под новые правила о лимитах попадают следующие виды мероприятий: спортивно-физкультурные

культурные

зрелищные

конгрессно-выставочные

торжественные

досуговые

иные.

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