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Ущерб от водной блокады Крыма Украиной оценили в полтора триллиона рублей

Власти региона планируют подать на Киев в суд.

24 марта 2021, 14:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Почти полтора триллиона рублей составляет предварительная сумма убытков экономики Крыма и России от перекрытия воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщил первый заместитель спикера регионального парламента Ефим Фикс.

"Уже в приближении — 1 триллион 476 миллиардов рублей нанесённый ущерб экономике, социальной инфраструктуре и гражданам Крыма действиями украинской стороны", — отметил Фикс на заседании рабочей комиссии по оценке ущерба от водной блокады.

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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что к середине года планируется подать иск о водной блокаде Крыма Украиной. Точная его сумма будет оглашена позднее.

Также ранее стало известно, что Крым решил пожаловаться в ООН на водную блокаду со стороны Киева.

Напомним, прежде до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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