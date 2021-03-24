В Казани ищут дерзкого поджигателя опорного пункта полиции
Мужчина зашёл в помещение с канистрой бензина средь бела дня, устроил пожар и скрылся.
Фото © Пресс-служба прокуратуры РТ
Полиция Казани ведёт розыск мужчины, который устроил пожар в опорном пункте полиции на окраине посёлка Дербышки. Как сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Республике Татарстан, неизвестный с канистрой зашёл в помещение в разгар рабочего дня, облил пол в тамбуре бензином и поджёг.
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Возгорание успел потушить сотрудник полиции, который находился в кабинете в момент ЧП. Он же вызвал экстренные службы.
К слову, подозреваемый уже установлен — им оказался местный житель 1988 года рождения. Наружные службы полиции ориентированы на его розыск и задержание. Тем временем СК возбудил уголовное дело об умышленном повреждении имущества путём поджога.
"В настоящее время ведётся осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление личности злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается", — проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пожар в Сургуте, где один человек погиб и восемь пострадали, произошёл из-за поджога.
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