Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Казани ищут дерзкого поджигателя опорного пункта полиции

Мужчина зашёл в помещение с канистрой бензина средь бела дня, устроил пожар и скрылся.

24 марта 2021, 14:27
<p>Фото © Пресс-служба прокуратуры РТ</p>

Фото © Пресс-служба прокуратуры РТ

Полиция Казани ведёт розыск мужчины, который устроил пожар в опорном пункте полиции на окраине посёлка Дербышки. Как сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Республике Татарстан, неизвестный с канистрой зашёл в помещение в разгар рабочего дня, облил пол в тамбуре бензином и поджёг.

Полицейские установили причастных к поджогу памятника Воину-освободителю в Татарстане детей, и теперь их родителей ждут проблемы

Полицейские установили причастных к поджогу памятника Воину-освободителю в Татарстане детей, и теперь их родителей ждут проблемы

Возгорание успел потушить сотрудник полиции, который находился в кабинете в момент ЧП. Он же вызвал экстренные службы.

К слову, подозреваемый уже установлен — им оказался местный житель 1988 года рождения. Наружные службы полиции ориентированы на его розыск и задержание. Тем временем СК возбудил уголовное дело об умышленном повреждении имущества путём поджога.

Крупный пожар тушат на территории мужского монастыря в Нижегородской области. Среди версий — поджог

Крупный пожар тушат на территории мужского монастыря в Нижегородской области. Среди версий — поджог

"В настоящее время ведётся осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление личности злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается", проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар в Сургуте, где один человек погиб и восемь пострадали, произошёл из-за поджога.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Задержан главный криминальный авторитет Татарстана

сегодня в 08:04

Контрабандисты поразили хитростью даже полицию, придумав, как спрятать золото на голове — видео

сегодня в 11:52

В Петербурге продлят ограничения для увеселительных заведений и публичных мероприятий

сегодня в 14:41

Ущерб от водной блокады Крыма Украиной оценили в полтора триллиона рублей

сегодня в 14:39

Полная блогерша поиздевалась над худой моделью с десертом, показав правдивую картину в купальнике

сегодня в 14:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1