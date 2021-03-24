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Глава Минобороны Румынии случайно "засветил" в соцсетях секретные данные

Информация пробыла в Сети несколько часов, прежде чем её удалили.

24 марта 2021, 14:26
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Министр обороны Румынии Николае Чьюкэ случайно "засветил" секретные данные подведомственного кол-центра, опубликовав их на странице в "Фейсбуке". Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Глава румынского Минобороны выложил в аккаунт снимки, сделанные во время визита в Академию наземных сил в Сибиу. На кадрах изображена доска с данными для доступа к видеоконференциям, а также номера телефонов, которые используются сотрудниками кол-центра Минобороны.

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Фотографии оказались в открытом доступе для широкой аудитории на протяжении нескольких часов, однако, как позже заявили в военном ведомстве страны, попыток несанкционированного доступа к кол-центрам и другим данным зафиксировано не было. Там также добавили, что уже сменили все пароли.

А ранее Лайф рассказывал, что журналист из Нидерландов нашёл в соцсетях логин и пароль от онлайн-конференции министров обороны стран Евросоюза и смог присоединиться к их заседанию.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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