Глава Минобороны Румынии случайно "засветил" в соцсетях секретные данные
Информация пробыла в Сети несколько часов, прежде чем её удалили.
Фото © Соцсети
Министр обороны Румынии Николае Чьюкэ случайно "засветил" секретные данные подведомственного кол-центра, опубликовав их на странице в "Фейсбуке". Об этом сообщает телеканал Digi 24.
Глава румынского Минобороны выложил в аккаунт снимки, сделанные во время визита в Академию наземных сил в Сибиу. На кадрах изображена доска с данными для доступа к видеоконференциям, а также номера телефонов, которые используются сотрудниками кол-центра Минобороны.
Фотографии оказались в открытом доступе для широкой аудитории на протяжении нескольких часов, однако, как позже заявили в военном ведомстве страны, попыток несанкционированного доступа к кол-центрам и другим данным зафиксировано не было. Там также добавили, что уже сменили все пароли.
А ранее Лайф рассказывал, что журналист из Нидерландов нашёл в соцсетях логин и пароль от онлайн-конференции министров обороны стран Евросоюза и смог присоединиться к их заседанию.
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