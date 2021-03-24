Обвинённый в изнасиловании многодетный отец из Уфы выступает с последним словом на суде: он простил оговоривших его дочерей

Обвинённый в изнасиловании многодетный отец из Уфы простил оговоривших его дочерей. Видео © LIFE

В Уфе подходит к концу громкое и запутанное дело 53-летнего инвалида, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней дочери. Мужчина прибыл в суд, где выступил с последним словом.

Напомним, история произошла в мае прошлого года. Рашида Г. обвинила в изнасиловании младшая дочь. По словам жены мужчины, это случилось после того, как он узнал, что старшая 18-летняя дочь встречается с парнем из неблагополучной семьи. Рашид избил девушку и жену, бросившуюся её защищать. В отместку женщины написали заявление в полицию о том, что мужчина якобы насиловал дочерей — старшая писать отказалась, но хватило и первичных показаний младшей.

После Рашид дал признательные показания, но его жена сказала, что они не были чистосердечными. По её словам, муж дал их под сильным давлением после избиений. В день задержания Рашида били по ногам и голове, утверждает она. А когда женщина потребовала предоставить ему адвоката, следователь якобы ей отказал и угрожал, что органы опеки заберут её детей в детдом. Также супруга рассказала, что муж даже хотел покончить с собой.



В кратком диалоге с Лайфом в суде мужчина сказал, что простил своих дочерей. Также он отметил, что скучает по ним.

Также на видео попал момент, как старшая дочь мужчины пытается пройти на заседание, но приставы её не пускают.

"Меня удалили из-за того, что нет моей сестры. Не объяснили, почему. Я как свидетель прохожу", — рассказала Лайфу девушка.

Прокурор запросил для Рашида 21 год. Заседание продолжается.

Ранее троих молодых жителей Санкт-Петербурга заподозрили в изнасиловании школьницы на вписке. Мать девушки уверена, что парни всё спланировали заранее и подмешали дочери снотворное, чтобы воспользоваться её бессознательным состоянием.

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