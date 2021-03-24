YouTube ограничил показ интервью Собчак со скопинским маньяком

YouTube наложил ограничения на интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. В примечании указывается, что видео "может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей". Для просмотра необходимо нажать кнопку "Я понимаю и хочу продолжить".

Напомним, скандальное интервью вышло на YouTube 22 марта и набрало уже более 3 млн просмотров. В ходе него Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.