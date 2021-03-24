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YouTube ограничил показ интервью Собчак со скопинским маньяком

Кроме того, шокирующие высказывания Мохова уже поручил проверить глава СК РФ Александр Бастрыкин.

24 марта 2021, 14:31
<p>Скриншот © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvQXaJTjA3jRucTKN4CGiwg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ксения Собчак</a></p>

Скриншот © Youtube / Ксения Собчак

YouTube наложил ограничения на интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. В примечании указывается, что видео "может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей". Для просмотра необходимо нажать кнопку "Я понимаю и хочу продолжить".

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Напомним, скандальное интервью вышло на YouTube 22 марта и набрало уже более 3 млн просмотров. В ходе него Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить эти высказывания скопинского маньяка. Также проверку после интервью Мохова попросила провести и депутат Госдумы Оксана Пушкина. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить брать интервью у убийц и маньяков.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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