Politico: Германия призвала ЕК закупить российскую вакцину "Спутник V" на общеевропейском уровне
Сейчас Еврокомиссия находится в процессе запуска этой процедуры.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Германия обратилась к Еврокомиссии с призывом закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом, ссылаясь на представителя немецкой администрации, сообщает издание Politico.
"Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутника". Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры", — заявил он на брифинге.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Ранее российскую вакцину зарегистрировали во Вьетнаме. Он стал уже 56-й страной, где будет использоваться наш "Спутник V". Накануне же директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что Европе необходима российская вакцина.
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