"Младшую надо лечить, со старшей — заниматься": Кузнецова навестила в больнице подмосковных сестёр-маугли — видео

Сейчас дети проходят обследование, дальнейшее их устройство зависит от решений, которые будут приниматься в отношении их мамы.

Кузнецова навестила в больнице подмосковных девочек-маугли. Видео предоставлено Лайфу

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова навестила в больнице девочек-маугли, найденных в подмосковном Талдоме.

Она отметила, что к разрешению ситуации подключены различные профильные ведомства, дети сейчас проходят обследование, после чего будет принято решение, какое лечение или реабилитационные процедуры им необходимы.

"Поговорили со старшей девочкой. Она рассказала, как жила с мамой, как приезжали периодически к младшей сестре, которая жила с маминым крёстным. Видно, что ребёнок напряжён, нелегко идёт на контакт. Младшая девочка худая, в шесть лет ростом с четырёхлетнюю. Пряталась под одеялом, старалась сама себя укачать. Главное, что сейчас дети в безопасности", — прокомментировала Кузнецова.

Детский омбудсмен пояснила, что дальнейшая судьба детей будет зависеть от решения, которое примут в отношении их матери. По её словам, наилучшим вариантом станет, если обнаружатся родственники, готовые взять девочек в семью.

"Младшую девочку надо лечить, кормить, ставить на ноги, со старшей — заниматься. А ещё нужно разобраться в нарушениях и ошибках, которые привели к такой ситуации. Ведь мама сразу после рождения оставляла младшую дочку в доме ребёнка. Кто и когда не передал информацию о ситуации?" — задалась вопросом Кузнецова.

Она добавила, что старшая девочка несколько лет назад внезапно исчезла из школы, но на это тоже никто не обратил внимания. Дети пострадали из-за слепых зон, когда сведения не дошли из одного ведомства в другое, потерялись или были получены недобросовестными исполнителями.

Кузнецова выразила надежду, что поручения президента РФ об определении единого ведомства по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, а также реформе органов опеки и попечительства будут исполнены должным образом.