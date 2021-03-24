В подмосковной школе ученики первого класса избили одноклассника. Видео © Соцсети

В городском округе Одинцово ученики первого класса избили одноклассника. Об этом мама пострадавшего ребёнка рассказала в "Инстаграме" и опубликовала видео инцидента.

"Вот что творят первоклассники с моим сыном. Я хочу, чтобы все видели, это может коснуться каждого", — заявила родительница.

На кадрах видно, как ребята группой наносят удары мальчику, сидящему за отдельной партой, первоклассник плачет и не сопротивляется. Где в это время находится учитель, неясно.

Следственное управление Следственного комитета России по Московской области сообщило, что по факту сообщений в СМИ организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, опрошены участники конфликта, дана оценка действию или бездействию сотрудников школы. По результатам следователи вынесут процессуальное решение.

Ранее Лайф сообщал, что в Самаре 11-летний школьник во время перемены ранил одноклассника ножом.

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