В подмосковной школе ученики первого класса избили одноклассника
Следственный комитет начал проверку.
В подмосковной школе ученики первого класса избили одноклассника. Видео © Соцсети
В городском округе Одинцово ученики первого класса избили одноклассника. Об этом мама пострадавшего ребёнка рассказала в "Инстаграме" и опубликовала видео инцидента.
"Вот что творят первоклассники с моим сыном. Я хочу, чтобы все видели, это может коснуться каждого", — заявила родительница.
На кадрах видно, как ребята группой наносят удары мальчику, сидящему за отдельной партой, первоклассник плачет и не сопротивляется. Где в это время находится учитель, неясно.
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Следственное управление Следственного комитета России по Московской области сообщило, что по факту сообщений в СМИ организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, опрошены участники конфликта, дана оценка действию или бездействию сотрудников школы. По результатам следователи вынесут процессуальное решение.
Ранее Лайф сообщал, что в Самаре 11-летний школьник во время перемены ранил одноклассника ножом.
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