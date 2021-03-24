Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Минобороны объяснили, почему Шойгу отменил приказы Сердюкова о рассекречивании документов

Ранее документы затрагивали период 1941–1945 годов, а теперь всей Второй мировой.

24 марта 2021, 18:18
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Новый приказ Министерства обороны существенно расширяет список военных документов для рассекречивания, и именно с этим связана отмена предыдущих приказов. Так в военном ведомстве объяснили информацию о том, что Сергей Шойгу якобы отменил приказы своего предшественника Анатолия Сердюкова.

Ранее документы затрагивали период 1941–1945 годов. А новый приказ от 12 ноября 2020 года имеет расширенное применение — на всю Вторую мировую войну (1939–1945 годы). Благодаря этому увеличивается перечень новых доступных для исследования архивных документов, пояснили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что документы 1941–1945 годов в настоящее время рассекречиваются в соответствии с новым приказом "О рассекречивании архивных документов Красной армии и Военно-морского флота периода Второй мировой войны", поэтому предыдущие приказы фактически утратили свою актуальность.

Боевые подвиги и самоотверженный труд: Минобороны в преддверии 8 Марта запустило проект "Героини Великой Победы"

Боевые подвиги и самоотверженный труд: Минобороны в преддверии 8 Марта запустило проект "Героини Великой Победы"

Ранее в Минобороны рассказали о действиях российских военных в Крыму в 2014 году.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Минобороны подтвердило гибель троих военных на аэродроме под Калугой и назвало причину ЧП

вчера в 11:06

Путин поручил разработать "дорожную карту" по профилактике социального сиротства

6 марта, 08:39

Лётчики на Су-57 получат возможность видеть "сквозь самолёт"

сегодня в 01:02

На Украине второй человек умер после прививки индийской вакциной от ковида

сегодня в 19:04

Politico: Германия призвала ЕК закупить российскую вакцину "Спутник V" на общеевропейском уровне

сегодня в 18:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1