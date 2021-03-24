В Минобороны объяснили, почему Шойгу отменил приказы Сердюкова о рассекречивании документов
Ранее документы затрагивали период 1941–1945 годов, а теперь всей Второй мировой.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Новый приказ Министерства обороны существенно расширяет список военных документов для рассекречивания, и именно с этим связана отмена предыдущих приказов. Так в военном ведомстве объяснили информацию о том, что Сергей Шойгу якобы отменил приказы своего предшественника Анатолия Сердюкова.
Ранее документы затрагивали период 1941–1945 годов. А новый приказ от 12 ноября 2020 года имеет расширенное применение — на всю Вторую мировую войну (1939–1945 годы). Благодаря этому увеличивается перечень новых доступных для исследования архивных документов, пояснили в Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что документы 1941–1945 годов в настоящее время рассекречиваются в соответствии с новым приказом "О рассекречивании архивных документов Красной армии и Военно-морского флота периода Второй мировой войны", поэтому предыдущие приказы фактически утратили свою актуальность.
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