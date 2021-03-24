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Россиян предупредили о росте числа проблемных квартир на рынке недвижимости

Перед покупкой нужно тщательно проверять сами квартиры и документы на них, советуют юристы.

24 марта 2021, 17:53
<p>Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав</p>

Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав

Доля квартир с обременением (ограничение прав собственника недвижимости) на рынке вторичного жилья с июля по февраль выросла в России на 15%. Такие данные привела руководитель юридического департамента федеральной компании "Этажи" Регина Дыдалина.

"Участились случаи продажи объектов с обременением, а также чаще стали появляться объекты от собственников на стадии банкротства. Всё это несёт риски для будущего покупателя", — сказала она в интервью Ura.ru.

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Юрист отметила, что избежать покупки подобного жилья можно, если тщательно проверять его перед проведением сделки. При этом собственники, когда есть сложности с оформлением документов, нередко готовы дать существенную скидку. Бывают также случаи, когда для продажи такой квартиры требуется снять обременение, погасив остаток долга, например, по ипотеке. Тогда либо оформляется заём от будущего покупателя, либо от риелторской компании, либо просто потребительский кредит.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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