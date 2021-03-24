Милонов поспорил на депутатскую зарплату, что Манижа не войдёт в тройку на Евровидении

Депутат Госдумы Виталий Милонов поспорил с ведущей Дианой Кади, что певица Манижа не войдёт даже в тройку лучших на песенном конкурсе Евровидение. На кон он поставил депутатскую зарплату (около 400 тысяч рублей) и заявил, что отдаст её в помощь нуждающейся многодетной семье. А если радиоведущая проиграет, то должна будет неделю работать волонтёром в ковид-центре.

"С конца она (Манижа. — Прим. Лайфа) войдёт. В тройку антифиналистов. Потому что она не представляет никоим образом то, что мы считаем нашей культурой. Я не вижу необходимости импортировать людей, которые будут петь вместо россиян <...> Я одну зарплату уже проспорил и отдаю её весной на покупку елей и сосенок в посёлке Шушары. Ну, ещё одну проспорю, ничего страшного", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

А ранее Милонов оценил победу "экзальтированной феминистки" Манижи на отборе на Евровидение. По его словам, она не "будет представлять никого, кроме тех, кто её выдвинул". Депутат назвал это решение абсолютно глупым при любом исходе конкурса.

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