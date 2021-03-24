Центробанк запускает проект по сбору монет у россиян

В 2022 году Центробанк запустит в одном из регионов пилотный проект по сбору монет у граждан. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монет через специализированные устройства", — заявили в ЦБ.

Отмечается, что пилот будет проводиться в регионе с низкими показателями возврата монет. В нём также примет участие технологический партнёр. Конкретные места установки и объём оборудования станут известны после формирования детальных требований к проведению эксперимента.

По данным Банка России, на январь 2021 года в обороте находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

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