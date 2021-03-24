Центробанк запускает проект по сбору монет у россиян
Эксперимент пройдёт в регионе с низким уровнем возврата монет.
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В 2022 году Центробанк запустит в одном из регионов пилотный проект по сбору монет у граждан. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монет через специализированные устройства", — заявили в ЦБ.
Отмечается, что пилот будет проводиться в регионе с низкими показателями возврата монет. В нём также примет участие технологический партнёр. Конкретные места установки и объём оборудования станут известны после формирования детальных требований к проведению эксперимента.
По данным Банка России, на январь 2021 года в обороте находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.
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Ранее стало известно, что ЦБ решил заменить города на российских банкнотах. Дмитрий Песков, комментируя эту информацию отметил, что регулятор не советовался с Кремлём. В ряде городов, которые исчезнут с новых купюр, уже отреагировали на такое решение ЦБ. Так, власти Ярославской области намерены приложить все усилия, чтобы изображение Ярославля осталось на тысячерублёвой банкноте.
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