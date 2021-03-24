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Центробанк запускает проект по сбору монет у россиян

Эксперимент пройдёт в регионе с низким уровнем возврата монет.

24 марта 2021, 18:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В 2022 году Центробанк запустит в одном из регионов пилотный проект по сбору монет у граждан. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монет через специализированные устройства", — заявили в ЦБ.

Стало известно, что будет изображено на новой сторублёвой банкноте

Стало известно, что будет изображено на новой сторублёвой банкноте

Отмечается, что пилот будет проводиться в регионе с низкими показателями возврата монет. В нём также примет участие технологический партнёр. Конкретные места установки и объём оборудования станут известны после формирования детальных требований к проведению эксперимента.

По данным Банка России, на январь 2021 года в обороте находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что ЦБ решил заменить города на российских банкнотах. Дмитрий Песков, комментируя эту информацию отметил, что регулятор не советовался с Кремлём. В ряде городов, которые исчезнут с новых купюр, уже отреагировали на такое решение ЦБ. Так, власти Ярославской области намерены приложить все усилия, чтобы изображение Ярославля осталось на тысячерублёвой банкноте.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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