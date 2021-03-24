Стало известно, когда Байден проведёт запоздалую первую пресс-конференцию

Президент США Джо Байден проведёт свою первую пресс-конференцию на этом посту в четверг после полудня по местному времени (после 19:00 25 марта мск), об этом сообщает Белый дом.

Масштабная встреча с журналистами состоится на 65-й день его президентства и станет одной из самых запоздалых в истории. Предшественники Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон провели её в течение двух месяцев с момента инаугурации.

Репортёры неоднократно спрашивали пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, когда состоится пресс-конференция. В западной прессе начали появляться различные версии, почему она постоянно откладывается.

Одна из наиболее распространённых версий — оговорки Джо Байдена. До этого он лишь кратко отвечал на вопросы журналистов и давал интервью, а в режиме реального времени ему может быть затруднительно контролировать свои ответы. Кроме того, вызывает вопросы физическое состояние американского лидера, ведь он стал старейшим президентом в истории — ему 78 лет.

Ранее Белый дом сообщил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден чувствует себя прекрасно после того, как несколько раз споткнулся на трапе во время подъёма на борт лайнера номер один.

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