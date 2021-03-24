В Казани поймали дерзкого поджигателя опорного пункта полиции

В Казани задержали мужчину, подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции. Об этом сообщает УМВД РФ по Республике Татарстан.

После совершения преступления местный житель скрывался у родственницы, где и был задержан в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он доставлен в отдел полиции № 14 "Дербышки" для дальнейшего разбирательства. Поджигатель был ранее судим за грабёж, разбой и вымогательство.