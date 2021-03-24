Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Казани поймали дерзкого поджигателя опорного пункта полиции

Его обнаружили в доме у родственницы в состоянии алкогольного опьянения.

24 марта 2021, 20:24
<p>Фото © Пресс-служба Прокуратуры РТ</p>

Фото © Пресс-служба Прокуратуры РТ

В Казани задержали мужчину, подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции. Об этом сообщает УМВД РФ по Республике Татарстан.

В Казани ищут дерзкого поджигателя опорного пункта полиции

В Казани ищут дерзкого поджигателя опорного пункта полиции

После совершения преступления местный житель скрывался у родственницы, где и был задержан в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он доставлен в отдел полиции № 14 "Дербышки" для дальнейшего разбирательства. Поджигатель был ранее судим за грабёж, разбой и вымогательство.

Ранее полицейские установили причастных к поджогу памятника Воину-освободителю в Татарстане детей.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Казани ищут дерзкого поджигателя опорного пункта полиции

сегодня в 14:27

Водителя консульства РФ заподозрили в продаже 300 краденых велосипедов прямо у здания дипмиссии

сегодня в 15:14

"Апокалипсис какой-то": На Забайкалье обрушилась снежная гроза — видео

сегодня в 20:15

Меркель отказалась высказывать недоверие правительству из-за "пасхального" скандала

сегодня в 20:45

В Белый дом вернулись высланные за агрессивное поведение овчарки Байдена

сегодня в 20:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1