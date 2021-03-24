"Апокалипсис какой-то": На Забайкалье обрушилась снежная гроза — видео

Жители Забайкалья наблюдали уникальное природное явление — снежную грозу. Видео © Соцсети

Жители Читы сегодня могли наблюдать необычное природное явление — снежную грозу. Буквально за считаные минуты весенняя погода сменилась зимней пургой, прогремел гром и засверкали молнии. Видео происходящего очевидцы публикуют в соцсетях.

"Молния, гром, снег, ветер, солнце и затишье... И всё за пять минут, видимо, точно в этом году последний бой зимы с весной", — написала в "Инстаграме" пользователь averina5435.

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Некоторые читинцы назвали происходящее гневом Боженьки и решили, что такая погода 24 марта не к добру. Местные жители отмечают, что "природа психанула", и ожидают дальнейшие катаклизмы.

"В марте гром и молнии? Апокалипсис какой-то", — написала _natalyayurevna.

Таким мартовским капризам удивились даже синоптики. Они ожидали местами мокрый снег, но не грозу, и пообещали разобраться с этим явлением.

"Мы сами удивлены. Вы сами можете представить снег и грозу?" — отметили в Забайкальском гидрометцентре в интервью порталу ZAB.RU.

Погода удивила и должностных лиц Забайкалья. Губернатор региона Александр Осипов показал в "Инстаграме" видео с подписью "Какой снегопадище идёт в Чите!" и призвал водителей быть осторожнее.

Вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев отметил, что природа забайкальцев балует, и напомнил, что, чем больше влаги, тем меньше пожаров.

Ранее штормовой ветер и метель обрушились на Иркутскую область. Почти 30 тысяч жителей остались без света из-за непогоды.

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