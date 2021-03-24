Экс-премьер Украины Азаров отреагировал на обвинения в госизмене
Политик назвал все санкции против себя безосновательными и антиконституционными.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил, что с украинской стороны официального уведомления о подозрении в государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений он не получал, а узнал эту информацию из СМИ. Об этом сам экс-глава украинского кабмина сообщил 24 марта в беседе с телеканалом "Наш".
"Я не видел этого подозрения, ничего. Хотя в СМИ говорится, что они вручали. Поэтому я могу судить только о том, что напечатано в средствах массовой информации", — заявил Азаров в среду в эфире телеканала "Наш".
Политик объявил, что отказывается давать показания. Он назвал все санкции безосновательными и антиконституционными. Азаров также опроверг утверждения о том, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев навязывал ему Харьковские соглашения в 2010 году.
По имеющейся информации, Служба безопасности Украины получила приказ проверить условия ратификации Харьковских соглашений. Также сообщается, что есть вероятность возбуждения уголовного дела по статье "Госизмена" в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов. Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о расторжении соглашений.
Ранее Лайф писал о том, что Азаров сравнил Украину с фашистской Германией.
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