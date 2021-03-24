"Усидеть на двух стульях не удастся": В МИД призвали НАТО определиться с позицией по России

НАТО должно выбрать однозначную позицию по России: либо конфронтация, либо диалог. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.

"Для начала коллегам необходимо определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной. Усидеть сразу на двух стульях не удастся", — сказал дипломат на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов отметил, что США не прислушались к призывам России и использовали форум "для легитимации сложившихся в Европе дисбалансов в сфере безопасности". Выступления основных докладчиков и других стран-участниц ещё больше укоренили "убеждённость во враждебном характере военной политики и практики" НАТО, считает дипломат. Он призвал иностранных коллег понять, что порождаемые сдерживанием тенденции контрпродуктивны и лишь ослабляют стабильность в Европе.

Глава делегации РФ также подчеркнул "невозможность укреплять доверие в военной области" до тех пор, пока НАТО продолжает усиливать присутствие вблизи российских границ.

Ранее шведская газета Svenska Dagbladet заявила о "расколе в НАТО" после оскорбительных слов президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Автор статьи подчёркивает, что члены альянса полностью зависимы как от экономической, так и от военной силы Соединённых Штатов. Тем не менее многие из них в то же время заинтересованы в сотрудничестве с Россией. По словам шведского журналиста, им "будет трудно найти золотую середину".

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