Семён Слепаков в стихах высмеял Собчак и скопинского маньяка после скандального интервью
Пользователи оценили шуточное произведение, поставив ему более 60 тысяч лайков за шесть часов.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Российский юморист и музыкант Семён Слепаков опубликовал в своём инстаграме стихотворение, посвящённое нашумевшему интервью телеведущей Ксении Собчак и скопинского маньяка Виктора Мохова.
По сюжету стихотворения Собчак пришла брать интервью у Мохова к нему домой. Но тот отказывался, утверждая, что у него много дел и ему не нужна публичность.
Навести порядок мне
Нужно к лету крайний срок.
Цепи закрепить в стене,
Рыть в подвале водосток.
Однако затем по сюжету Мохов понимает, что Собчак совершенно не боится его и готова на всё, чтобы записать интервью и попасть в топы "Ютуба".
Тут маньяк махнул рукой,
И, устав, сказал Собчак:
У меня вопрос такой:
Кто из нас двоих маньяк?!
В заключение Мохов отметил для себя, что никогда бы не стал красть Ксению Собчак.
Жутко выдохся, устал,
И, когда ушла Собчак,
Я б такую красть не стал, —
Думал скопинский маньяк.
Пользователи оценили шуточное произведение, поставив ему более 60 тысяч лайков за шесть часов.
Напомним, скандальное интервью вышло на YouTube 22 марта и набрало уже более 3 млн просмотров. В ходе него Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить эти высказывания скопинского маньяка. Также проверку после интервью Мохова попросила провести и депутат Госдумы Оксана Пушкина. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить брать интервью у убийц и маньяков.
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