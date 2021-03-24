Семён Слепаков в стихах высмеял Собчак и скопинского маньяка после скандального интервью

Российский юморист и музыкант Семён Слепаков опубликовал в своём инстаграме стихотворение, посвящённое нашумевшему интервью телеведущей Ксении Собчак и скопинского маньяка Виктора Мохова.

По сюжету стихотворения Собчак пришла брать интервью у Мохова к нему домой. Но тот отказывался, утверждая, что у него много дел и ему не нужна публичность.

Навести порядок мне

Нужно к лету крайний срок.

Цепи закрепить в стене,

Рыть в подвале водосток.

Однако затем по сюжету Мохов понимает, что Собчак совершенно не боится его и готова на всё, чтобы записать интервью и попасть в топы "Ютуба".

Тут маньяк махнул рукой, И, устав, сказал Собчак: У меня вопрос такой: Кто из нас двоих маньяк?!

В заключение Мохов отметил для себя, что никогда бы не стал красть Ксению Собчак.

Жутко выдохся, устал, И, когда ушла Собчак, Я б такую красть не стал, — Думал скопинский маньяк.

Пользователи оценили шуточное произведение, поставив ему более 60 тысяч лайков за шесть часов.

Напомним, скандальное интервью вышло на YouTube 22 марта и набрало уже более 3 млн просмотров. В ходе него Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.

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