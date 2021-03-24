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Семён Слепаков в стихах высмеял Собчак и скопинского маньяка после скандального интервью

Пользователи оценили шуточное произведение, поставив ему более 60 тысяч лайков за шесть часов.

24 марта 2021, 19:20
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Российский юморист и музыкант Семён Слепаков опубликовал в своём инстаграме стихотворение, посвящённое нашумевшему интервью телеведущей Ксении Собчак и скопинского маньяка Виктора Мохова.

По сюжету стихотворения Собчак пришла брать интервью у Мохова к нему домой. Но тот отказывался, утверждая, что у него много дел и ему не нужна публичность.

Навести порядок мне
Нужно к лету крайний срок.
Цепи закрепить в стене,
Рыть в подвале водосток.

Бывшая пленница скопинского маньяка обратится в прокуратуру после интервью Собчак

Бывшая пленница скопинского маньяка обратится в прокуратуру после интервью Собчак

Однако затем по сюжету Мохов понимает, что Собчак совершенно не боится его и готова на всё, чтобы записать интервью и попасть в топы "Ютуба".

Тут маньяк махнул рукой,

И, устав, сказал Собчак:

У меня вопрос такой:

Кто из нас двоих маньяк?!

YouTube ограничил показ интервью Собчак со скопинским маньяком

YouTube ограничил показ интервью Собчак со скопинским маньяком

В заключение Мохов отметил для себя, что никогда бы не стал красть Ксению Собчак.

Жутко выдохся, устал,

И, когда ушла Собчак,

Я б такую красть не стал, —

Думал скопинский маньяк.

Пользователи оценили шуточное произведение, поставив ему более 60 тысяч лайков за шесть часов.

Напомним, скандальное интервью вышло на YouTube 22 марта и набрало уже более 3 млн просмотров. В ходе него Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить эти высказывания скопинского маньяка. Также проверку после интервью Мохова попросила провести и депутат Госдумы Оксана Пушкина. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить брать интервью у убийц и маньяков.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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