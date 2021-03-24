В ОСК заявили о систематическом отказе иностранных компаний обслуживать поставленное оборудование

Объединённая судостроительная корпорация ежемесячно сталкивается с отказом зарубежных компаний обслуживать поставленное оборудование. Об этом заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

Он заявил в интервью телеканалу "Общественное телевидение России", что ранее подобное происходило один раз в год, а теперь практически каждый месяц.

Рахманов добавил, что иностранные поставщики отказываются не только обслужить своё оборудование, но и направлять запчасти к нему.

Ранее вице-премьер Борисов заявил, что США без предупреждения разорвут контракты с Россией из-за новых санкций Байдена.

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