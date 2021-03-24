ЕС и США решили вместе противостоять "конфронтационному поведению" России
Стороны тем не менее готовы взаимодействовать с РФ по вопросам, которые лежат в сфере общих интересов.
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Евросоюз и США договорились координировать усилия против "конфронтационного поведения" России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи в Брюсселе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Высокий представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России. В то же время обе стороны заявили, что они готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призвать Россию отказаться от конфронтационных подходов", — отмечается в пресс-релизе на сайте ЕС.
Стороны также высказались в поддержку продолжения сотрудничества между НАТО и ЕС, поскольку обе организации нуждаются в новых способах совместной работы. Многочисленные и постоянно меняющиеся вызовы безопасности, с которыми сталкиваются союзники, делают содействие жизненно важным в настоящее время.
Борелль и Блинкен обсудили приоритетные вопросы внешней политики и экономики, включая решение глобального климатического кризиса, прекращение пандемии коронавируса, содействие устойчивому экономическому восстановлению и защиту демократических ценностей и основных свобод.
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