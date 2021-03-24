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В Белый дом вернулись высланные за агрессивное поведение овчарки Байдена

Чемп и Мейджор покинули резиденцию американского лидера после нападения на одного из охранников.

24 марта 2021, 20:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TheOvalPawffice" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Oval Pawffice</a></p>

Фото © Twitter / The Oval Pawffice

Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена, овчарки Чемп и Мейджор, вернулись в Белый дом в прошлые выходные. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.

"Чемп и Мейджор находятся здесь, в Белом доме. Они воссоединились с семьёй президента в Кэмп-Дэвиде в прошлые выходные и вернулись с ней в воскресенье. Собаки будут уезжать и приезжать, ничего необычного не будет в том, что они иногда будут возвращаться в Делавэр", сказала Псаки.

Собак Байдена выслали из Белого дома за агрессивное поведение

Собак Байдена выслали из Белого дома за агрессивное поведение

У президента США и его супруги две немецкие овчарки — Чемп, которому 13 лет, и Мейджор, которому три года. Собаки поселились в Белом доме после инаугурации Байдена, состоявшейся 20 января. После нападения овчарки на одного из охранников Белого дома собак выселили из резиденции президента. Псаки объяснила случившееся тем, что собака испугалась незнакомого человека. Она уверила, что медработники Белого дома оказали ему помощь и что дальнейшее лечение пострадавшему не потребовалось.

Овчарка Чемп была куплена у заводчика, а Мейджора взяли из приюта. Он и напал на охранника Белого дома.

Ранее Лайф писал о том, что Псаки вступилась за собаку Байдена, покусавшую человека.

Авторы
Юлия Коновалова

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