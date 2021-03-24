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Протаранил скорую и влетел в дом: три человека стали жертвами страшного ДТП с каршерингом в Самаре

Ещё два человека доставлены в больницу с различными травмами.

24 марта 2021, 21:46

Три человека погибли в результате страшного ДТП с участием машины скорой помощи и каршерингового автомобиля в Самаре. Об этом сообщили в УМВД по региону.

"Водитель, управляя легковым автомобилем (каршеринг), допустил наезд на стоящее транспортное средство (автомобиль скорой помощи) с последующим наездом на дорожное ограждение. По предварительным данным, в результате ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки", — рассказали в управлении.

Жертвами страшной аварии стали три молодых человека 2000 и 2001 года рождения. Ещё два пассажира легковушки доставлены в больницу с различными травмами. По предварительным данным, водитель каршерингового авто не справился с управлением.

Ранее Лайф писал о том, что в подмосковных Химках дети устроили заезд на каршеринге. Видеозапись появилась в Сети, по предварительным данным, они арендовали машину по чужому аккаунту.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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