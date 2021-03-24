Националисты вновь разрушили памятный знак дружбы России и Украины под Харьковом — видео
Злоумышленники действовали под покровом ночи.
Видео © Соцсети
В Харьковской области представители украинской националистической организации "Фрайкор"* разрушили памятный знак дружбы украинского и русского народа. Об этом сообщила партия "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Накануне депутаты и патриоты восстановили гранитную стелу, установленную в селе Русская Лозовая в честь единения двух народов на Переяславской раде 1654 года, которая ранее была разрушена злоумышленниками.
Фото © "Оппозиционная платформа — За жизнь"
"Восстановление памятного знака — это наша принципиальная позиция. Мы всегда будем выступать за дружбу двух братских народов, а также восстановление добрососедских и экономических отношений между нашими странами. Только это поможет вывести Украину из кризиса и приведёт её к процветанию!" — заявил глава Харьковской городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик.
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Однако спустя несколько часов под покровом ночи вандалы уничтожили восстановленный памятный знак. Члены "Фрайкора" выложили в соцсетях кадры разрушения стелы. Партия осудила их действия, назвав это варварством и дикостью.
Ранее в Молдавии вандалы снесли мемориал советским воинам, чтобы сдать на металлолом.
* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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