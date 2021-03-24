В сирийском Алеппо началась вакцинация детей от полиомиелита

В сирийском Алеппо началась массовая вакцинация детей от полиомиелита. Об этом сообщил специалист Министерства здравоохранения провинции Таляль аль-Мараджи.

"Это всё делается бесплатно. Государство отвечает за осмотр и вакцину. Российские медики помогают нам при необходимости", — отметил он.

Во время боевых действий многие медицинские учреждения были закрыты, но теперь они вновь открываются, отметил начальник центра вакцинации в Алеппо доктор Салах Аджин. Он напомнил, что полиомиелит неизлечим, поэтому важно обеспечить всех детей до начала опасного сезона инфекции.

Поликлиники удалось восстановить не везде, поэтому на прививку образуются очереди. Для их предотвращения созданы уличные бригады вакцинации, которые прививают детей от года до пяти лет прямо на улицах в отдалённых уголках, откуда трудно добираться. С 2021 года прививки от полиомиелита для детей в Сирии обязательны и входят в медицинский календарь. Власти планируют завершить кампанию до начала апреля, когда инфекция особенно активна.

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