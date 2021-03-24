В Минобороны уличили Запад в развязывании ментальной войны с Россией

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий заявил, что Запад развязал против Москвы информационно-гибридную войну с целью уничтожить цивилизационные основы общества противника. По его мнению, последствия этого могут проявиться через поколение.

"Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным", — заявил Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества".

Он объяснил, что западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку она способна нанести им ущерб своим ядерным оружием и современной армией. По оценке советника министра обороны, вероятность прямого военного столкновения исключена на ближайшие десять лет. Он также отметил, что последствия "ментальной" войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать что-либо будет уже просто невозможно.

Мерами противодействия такой войны Ильницкий назвал суверенизацию Интернета, подготовку кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузку молодёжной политики, а также возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством.

Напомним, сегодня Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Такое решение было принято после соответствующих мер США, Евросоюза и Великобритании.

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