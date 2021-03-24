КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря

В Токио полагают, что речь может идти о двух баллистических ракетах. Угрозы испытания Северной Кореи не представляют: ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщали, что США почти месяц не могут связаться с КНДР. Пхеньян не выходил на связь даже через свою миссию в ООН в Нью-Йорке. В КНДР вскоре это подтвердили, объяснив нежелание общаться с Вашингтоном.