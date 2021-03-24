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КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря

По некоторым данным, речь идёт о двух баллистических ракетах.

24 марта 2021, 23:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

КНДР осуществила ракетный запуск в сторону Японского моря. Об этом сообщило японское правительство и Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

В Токио полагают, что речь может идти о двух баллистических ракетах. Угрозы испытания Северной Кореи не представляют: ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщали, что США почти месяц не могут связаться с КНДР. Пхеньян не выходил на связь даже через свою миссию в ООН в Нью-Йорке. В КНДР вскоре это подтвердили, объяснив нежелание общаться с Вашингтоном.

СМИ сообщили об испытании Северной Кореей ракет малой дальности

СМИ сообщили об испытании Северной Кореей ракет малой дальности

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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