Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор планирует при регистрации новых пользователей социальных сетей и мессенджеров запрашивать у них паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и электронную почту. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, подготовленном в рамках поправок к закону "О персональных данных".

Согласно документу, с 1 июля пользователь сам будет выбирать платформу, через которую давать разрешение на распространение персональных данных о себе: через сервисы соцсети или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора. При регистрации через ЕИС необходимо будет указать свои паспортные данные, адрес и контактные данные.