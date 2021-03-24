Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
А также адрес проживания, номер телефона и электронную почту.
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Роскомнадзор планирует при регистрации новых пользователей социальных сетей и мессенджеров запрашивать у них паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и электронную почту. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, подготовленном в рамках поправок к закону "О персональных данных".
Согласно документу, с 1 июля пользователь сам будет выбирать платформу, через которую давать разрешение на распространение персональных данных о себе: через сервисы соцсети или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора. При регистрации через ЕИС необходимо будет указать свои паспортные данные, адрес и контактные данные.
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