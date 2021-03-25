Жителей Австрии решили не пускать в магазины без теста на коронавирус

Австрия с 1 по 6 апреля вводит жёсткий "пасхальный" локдаун в трёх федеральных землях: Вене, Бургенланде и Нижней Австрии. Об этом сообщил глава Минздрава страны Рудольф Аншобер.

Ограничения связаны с ростом заболеваемости коронавирусом. Так, в восточной части государства ситуация в больницах, особенно отделениях интенсивной терапии, близка к критической.

Во избежание дальнейшего ухудшения ситуации с 1 по 6 апреля будут закрыты предприятия сферы услуг и магазины, кроме продуктовых и аптек, закроются музеи. Без уважительной причины в этот период будет запрещено выходить из дома, в том числе на прогулку. В офисах и других помещениях, а также на открытом воздухе в местах скопления людей обязательно ношение маски типа FFP2.

С 7 апреля для доступа в непродовольственные магазины планируется ввести тестирование на коронавирус. Помимо этого школьники после пасхальных каникул начнут обучаться дистанционно и вернутся в классы только после сдачи ПЦР-теста.

Ранее власти ФРГ приняли решение о продлении карантина до 18 апреля. Как отметила канцлер Германии Ангела Меркель, на пасхальные праздники с 1 по 5 апреля ковидные ограничения только ужесточат. Позже она назвала планы по "пасхальному локдауну" ошибкой и попросила прощения у граждан.

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