Чем успел, тем и заболел: учёные считают, что вирусы ОРВИ защитят организм от ковида

Учёные объяснили это тем, что иммунная реакция на риновирус мешает коронавирусу воспроизводиться в организме. Правда, эффект такой реакции недолгий. А значит, организм, подавив распространение риновируса, вновь становится уязвим для коронавируса, считают врачи. Но есть предположение, что сезон простудных заболеваний может сдержать распространение CoViD-19.

Мнение специалистов

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что предположение шотландских учёных сравнимо с тем, как в 1957 году английские врачи случайно сделали открытие интерферонов — молекул, которые тормозят развитие вирусной инфекции.

Специалист напомнил историю события. Британские учёные заметили, что мыши, заражённые определёнными вирусами, не заболевали другими вирусами. Таким образом, выяснилось, что в организме мышей один из вирусов препятствует размножению другого. Это явление назвали интерференцией.

— Лондонский национальный институт медицинских исследований случайно во время опытов открыл интерферон. Так же, как до этого случайно Флеминг открыл пенициллин, — говорит Владимир Болибок. — Только в последнем случае всё произошло на живых мышах, а здесь — в культуре клеток. Бывает так, что учёные снова изобретают велосипед, то есть новыми словами говорят о старом явлении.

Специалист отметил, что когда клетка заражена одним видом вируса, то она невосприимчива к другому виду вируса. Но это происходит только в момент вирусного заболевания.

— Предположим, в помещении один человек чихает вирусами ОРВИ, а другой — вирусами ковида. Человек заразится обоими вирусами, но риновирус быстрее вызовет воспаление, так как его инкубационный период короткий — от шести часов. Соответственно, человек не будет болеть ковидом. Клетки заняты другим вирусом, и они будут выделять интерферон, который не даст им заразиться ковидом, — объяснил иммунолог.

По его словам, российская наука разработала массу веществ, которые называются индукторами интерферона (вещества, стимулирующие организм человека вырабатывать защиту от вирусов). Сам интерферон альфа применяется как препарат и входит во все руководства по лечению ковида.

Но проблема с молекулами, которые выделяет иммунная система, в том, что в организм они должны попасть заранее и успеть его подготовить к вирусной атаке. Интерферон предохраняет от заражения клетки, напоминает врач. Но если клетка уже заражена, то иммунная защита уже ничего сделать не может. В таком случае интерферон будет предохранять соседние клетки от заражения. При этом заражённая клетка будет нечувствительна к интерферону и будет выделять вирусные частицы.

— Интерферон должен появиться в организме в большом количестве до того, как начнётся вирусная инфекция. Поэтому у нас предпринимаются попытки использовать индукторы интерферона, — говорит иммунолог. — Проблема индукторов интерферона в том, что их частое применение истощает иммунную систему и через некоторое время происходит обратный эффект. Клетки перестанут воспринимать интерфероны как сигнал защиты от вируса. Это как притча о мальчике и волках. Если всё время вводить индукторы интерферона, то клетки уже плохо реагируют на повышенную дозу интерферона. Поэтому весной снижения заболеваемости нет.

Иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Георгий Викулов, напротив, считает, что шотландские учёные лишь сделали предположение и подобное исследование не соответствует уровню доказательной медицины. По его словам, известно, что коронавирус обладает иммуноподавляющим действием, то есть вирус прячется, так что его не может вовремя обнаружить иммунитет. При этом вирус ковида может нарушать различные звенья иммунной системы. Специалист считает, что это некорректное сравнение — абсолютно разный иммунный ответ при различных инфекциях.

— Исследование шотландских эпидемиологов ничего не доказывает. Описанный механизм не обладает мощным воздействием в отношении коронавируса. Иначе было б совсем просто, — считает иммунолог Георгий Викулов. — Если клетка заражена одним вирусом, значит, другие, свободные от вирусной инфекции, клетки будут заражаться. Это очень сомнительное заявление, что ответная реакция на другой вирус респираторной группы может потенциально защищать от коронавирусного типа.

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