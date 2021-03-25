Япония созвала экстренное заседание Совбеза из-за ракетного пуска в КНДР

Япония экстренно собрала Совет национальной безопасности после запуска ракет со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Kyodo.

На заседании присутствовали премьер-министр Ёсихидэ Суга и министр обороны Нобуо Киси, генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги. Производится анализ информации и обсуждаются возможные меры.

По данным Токио, две ракеты были запущены с восточного побережья Северной Кореи в сторону Японского моря. Они не попали на территорию Японии и упали за пределами исключительной экономической зоны. Премьер Японии Ёсихидэ Суга заявил, что КНДР провела пуски впервые с 29 марта 2020-го. Он обвинил Пхеньян в нарушении резолюции СБ ООН и создании угрозы миру и безопасности региона.

Между тем в Российской службе предупреждения о цунами в Приморье не фиксировали сейсмособытий в районе Японского моря после вероятных пусков ракет из КНДР. По оценкам учёных, радиационный фон находится в норме, передаёт РИА "Новости".

Ранее СМИ сообщили об испытании Северной Кореей ракет малой дальности.

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