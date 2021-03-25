Врачи раскрыли три простых способа снизить риск развития рака
Чтобы минимизировать опасность, нужно приложить небольшие усилия.
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Снизить риск возникновения онкологических заболеваний можно с помощью трёх простых способов. Об этом пишет Express со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (World Cancer Research Fund).
Первый способ — поддерживать здоровый вес. Это позволит минимизировать 12 видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки. Вторым способом снизить вероятность онкологии медики назвали регулярную физическую активность. При этом рекомендуется делать упражнения как минимум 150 минут в неделю.
Третий совет — придерживаться правильного питания. Врачи призывают есть больше овощей и фруктов, злаковых и бобовых, а также избегать красного мяса, сладких газированных и алкогольных напитков.
Ранее онколог перечислил самые главные советы, чтобы не заболеть раком.
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