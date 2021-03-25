"Батарейка села": Лена Летучая рассказала о тяжёлых последствиях коронавируса

Несколько месяцев назад телеведущая Лена Летучая заболела коронавирусом и тяжело восстанавливалась после болезни — сначала в Москве, а затем в испанской клинике. Свою историю борьбы она рассказала в интервью изданию "7 дней".

Инфекция на месяц выбила Елену из привычного ритма жизни. В столице ей пришлось пройти курс гормонотерапии, после которого появился лишний вес. Он был незаметен, но мешал жить, говорит Летучая. При этом последствия болезни всё ещё тревожат телеведущую.

"Восстанавливаться, честно говоря, мне приходится до сих пор. К сожалению, я пока так и не пришла в себя окончательно, хотя прошло уже несколько месяцев. И в целом состояние было настолько упадническое, что я совсем не чувствовала энергии. Батарейка села", — отметила Летучая.

Телеведущая долго ощущала сильную усталость, не могла заниматься спортом, даже обычной утренней зарядкой. Она уезжала на съёмки и падала без сил посреди дня.

Елена уехала восстанавливать здоровье в Испанию. Там врачи помогли ей наладить сон, вернули желание тренироваться и избавили от лишних килограммов. В клинике Летучая играла в теннис, занималась йогой и дыхательными техниками — пранаямой. Больше всего ей пришлась по душе скандинавская ходьба на Средиземноморском побережье, где потрясающий воздух и уникальные виды.

В пандемии телеведущая нашла и положительные моменты, она начала проводить больше времени с мужем Юрием Анашенковым. Семейная пара живёт в загородном доме, у супругов была возможность гулять на своём участке, делать барбекю и наслаждаться обществом друг друга.

"Я понимаю, что очень многие люди были этого лишены. Поэтому, когда кто-то говорит, какой ужасный был год, я тихонько сижу в сторонке и благодарю Бога за то, что он не унёс никого из родных", — заключила Летучая.

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