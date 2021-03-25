В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму

Те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Евросоюз и киевские власти прекратить "вопль" по запрету иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова.

"ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчёт владения землёй в Крыму. Это законная территория РФ, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории. Решение о запрете владения землёй иностранцам — справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией", — заявил Шеремет в беседе с РИА "Новости".