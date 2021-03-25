В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
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Те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Евросоюз и киевские власти прекратить "вопль" по запрету иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова.
"ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчёт владения землёй в Крыму. Это законная территория РФ, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории. Решение о запрете владения землёй иностранцам — справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией", — заявил Шеремет в беседе с РИА "Новости".
Те граждане, которые имеют российское гражданство, под действие указа не попадают, и земля находится в их собственности на законных основаниях, напомнил он.
Закон, запрещающий иностранным физическим и юридическим лицам без гражданства владеть землёй в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым, вступил в силу 20 марта. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины отказались признать юридическую силу этого документа. В Крыму объяснили, почему иностранцам нельзя владеть на полуострове землёй.