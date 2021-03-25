"Будет катастрофа": На Украине испугались последствий конфликта с Китаем из-за "Мотор Сич"

Национализация украинского предприятия "Мотор Сич" может обернуться крупными экономическими и политическими последствиями для Киева, предупредил эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк.

Он напомнил, что китайским партнёрам принадлежит 56% акций завода. В данном случае государство без юридических причин отбирает собственность. Из-за национализации предприятия иностранные инвесторы остерегутся вкладывать свои средства в украинские компании, считает Степанюк.

"Китай — это самый крупный торговый партнёр Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой, — это будет просто катастрофа", — сказал он в эфире ютуб-канала "Первый казацкий".

По мнению эксперта, своими действиями Киев перечёркивает перспективы "возвращения" Крыма, поскольку Китай пересмотрел свои позиции и намерен сотрудничать с Россией на полуострове.

"Если хоть одно великое государство признает Крым российским, можно сказать — всё, борьба за возвращение может быть прекращена, потому что она будет просто смешно выглядеть", — заключил Степанюк.

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