"Будет катастрофа": На Украине испугались последствий конфликта с Китаем из-за "Мотор Сич"
Власти продемонстрировали инвесторам, что вкладываться в украинские предприятия опасно, считает эксперт.
Фото © ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева
Национализация украинского предприятия "Мотор Сич" может обернуться крупными экономическими и политическими последствиями для Киева, предупредил эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк.
Он напомнил, что китайским партнёрам принадлежит 56% акций завода. В данном случае государство без юридических причин отбирает собственность. Из-за национализации предприятия иностранные инвесторы остерегутся вкладывать свои средства в украинские компании, считает Степанюк.
"Китай — это самый крупный торговый партнёр Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой, — это будет просто катастрофа", — сказал он в эфире ютуб-канала "Первый казацкий".
По мнению эксперта, своими действиями Киев перечёркивает перспективы "возвращения" Крыма, поскольку Китай пересмотрел свои позиции и намерен сотрудничать с Россией на полуострове.
"Если хоть одно великое государство признает Крым российским, можно сказать — всё, борьба за возвращение может быть прекращена, потому что она будет просто смешно выглядеть", — заключил Степанюк.
Напомним, в августе 2019 года СМИ сообщали, что Китай купил больше половины акций компании, которая разрабатывает, создаёт и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и установки для промышленности. В марте стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор Сич". 20 марта суд в Киеве арестовал 100% акций завода с последующей передачей государственному агентству АРМА.
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