В ОП подчеркнули важность независимых наблюдателей в обеспечении чистоты выборов

Координационный совет по контролю за голосованием при Общественной палате РФ подчеркнул важность присутствия независимых наблюдателей на выборах и раскрыл масштабы их подготовки. Дискуссия состоялась в рамках круглого стола "Роль общественного наблюдения в обеспечении законности и открытости выборов 2021", проходившего на полях I Всероссийского электорального экспертного форума.

Председатель Ассоциации НОМ Александр Брод напомнил, что штабы по наблюдению уже открыты в каждом субъекте России. По его мнению, регионы обладают значительным опытом предотвращения нарушений, которым готовы поделиться.

"Мы не ангажированы с партиями, для нас не столь важно, кто победит. Важно — как будет организована борьба, насколько будет чистой процедура, насколько будут доступны избирательные участки и обеспечены равные условия для кандидатов", — отметил правозащитник.

Исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова рассказала о масштабной программе подготовки независимых наблюдателей. В настоящий момент завершился первый этап, состоялось 56 межрегиональных семинаров для преподавателей, которые затем в своём субъекте будут обучать других. Планируется подготовить более ста тысяч человек, а участники отмечают уникальность и пользу наработок.

Ранее в ЦИК заявили о готовности достойно принять иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму.

Ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов рассказал о работе мониторинговой группы СПЧ, которая планирует уделять внимание контролю за выборами на всех этапах.

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