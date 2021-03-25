В антисептиках обнаружили опасное вещество, вызывающее рак
В 8% исследованных образцов его количество серьёзно превысило норму.
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Специалисты американской компании Valisure произвели исследование антисептиков для рук, которые широко используются в период пандемии коронавируса, и обнаружили в них вещество, вызывающее рак. Об этом пишет Bloomberg.
Анализ показал наличие большого количества бензола в санитайзерах. Всемирная организация здравоохранения относит его к категории наивысшего риска, наравне с асбестом.
Valisure проанализировала 260 бутылок от 168 торговых марок и обнаружила, что 17% образцов содержат вещество в определяемых количествах. 21 бутылка, или 8%, содержала бензол выше двух частей на миллион — временный предел, установленный Управлением по санитарному надзору США (FDA) для жидких дезинфицирующих средств для рук, чтобы справиться с дефицитом поставок. Каким образом он попал в антисептики, пока неясно, вероятно, использовался в качестве очищающего компонента для спирта.
"Эти данные вызывают тревогу и указывают на серьёзный потенциальный риск для здоровья населения", — говорится в петиции Valisure, подписанной главным исполнительным директором Дэвидом Лайтом и другими руководителями.
Анализ также обнаружил высокий уровень метанола в дезинфицирующих средствах для рук. Сантитайзеры на спиртовой основе обычно не должны его содержать, при изготовлении используется этанол, тот же самый, что и в производстве алкогольных напитков.
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