На этикетке вакцины AstraZeneca появилось предупреждение о тромбах

Канадский Минздрав внёс в текст инструкции к вакцине AstraZeneca поправки о тромбообразовании в крупных сосудах при нарушении свёртываемости крови у привившихся. Об этом в среду сообщили в заявлении ведомства.

"Минздрав Канады обновил этикетки препаратов от коронавируса AstraZeneca и Covishield (также выпускается AstraZeneca), чтобы указать информацию об очень редких случаях образования тромбов <...> после прививки", — отмечается в документе.

При этом в Минздраве уточнили, что "вакцина AstraZeneca от коронавируса по-прежнему остаётся безопасным и эффективным средством защиты от коронавируса". В Канаде, включая вакцину AstraZeneca от CoViD-19, одобрено четыре вакцины.

Ранее учёные установили возможную причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакциной от компании AstraZeneca. Как показали исследования, препарат вызывает аутоиммунную реакцию, вырабатывая антитела, которые могут взаимодействовать с тромбоцитами. Однако точные причины такой реакции ещё предстоит выяснить.

Авторы