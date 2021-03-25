Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На этикетке вакцины AstraZeneca появилось предупреждение о тромбах

Информацию об "очень редких" побочных эффектах внесли в инструкцию.

25 марта 2021, 03:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Канадский Минздрав внёс в текст инструкции к вакцине AstraZeneca поправки о тромбообразовании в крупных сосудах при нарушении свёртываемости крови у привившихся. Об этом в среду сообщили в заявлении ведомства.

"Минздрав Канады обновил этикетки препаратов от коронавируса AstraZeneca и Covishield (также выпускается AstraZeneca), чтобы указать информацию об очень редких случаях образования тромбов <...> после прививки", отмечается в документе.

В Молдавии мужчина привился от ковида вакциной AstraZeneca и умер

В Молдавии мужчина привился от ковида вакциной AstraZeneca и умер

При этом в Минздраве уточнили, что "вакцина AstraZeneca от коронавируса по-прежнему остаётся безопасным и эффективным средством защиты от коронавируса". В Канаде, включая вакцину AstraZeneca от CoViD-19, одобрено четыре вакцины.

Ранее учёные установили возможную причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакциной от компании AstraZeneca. Как показали исследования, препарат вызывает аутоиммунную реакцию, вырабатывая антитела, которые могут взаимодействовать с тромбоцитами. Однако точные причины такой реакции ещё предстоит выяснить.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1