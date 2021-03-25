Москва и Сеул планируют организовать визит Путина в Южную Корею
Российский лидер может отправиться в республику после стабилизации ситуации с коронавирусом.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Сеул и Москва планируют организовать визит президента России Владимира Путина в Южную Корею. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Чон Ый Ён после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Мы договорились прилагать совместные усилия для скорейшей организации визита президента Путина в Республику Корея, как только стабилизируется ситуация с CoViD-19", — заявил глава МИД Южной Кореи.
Страны договорились о визите Путина в республику ещё в 2019 году, но поездка была отложена из-за пандемии коронавируса.
Накануне Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. Какому именно препарату глава государства отдал своё предпочтение, в Кремле не уточнили, однако добавили, что через несколько недель президента ждёт второй компонент вакцины.
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