Москва и Сеул планируют организовать визит Путина в Южную Корею

Сеул и Москва планируют организовать визит президента России Владимира Путина в Южную Корею. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Чон Ый Ён после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы договорились прилагать совместные усилия для скорейшей организации визита президента Путина в Республику Корея, как только стабилизируется ситуация с CoViD-19", — заявил глава МИД Южной Кореи.

Страны договорились о визите Путина в республику ещё в 2019 году, но поездка была отложена из-за пандемии коронавируса.

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