Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Москва и Сеул планируют организовать визит Путина в Южную Корею

Российский лидер может отправиться в республику после стабилизации ситуации с коронавирусом.

25 марта 2021, 04:26
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Сеул и Москва планируют организовать визит президента России Владимира Путина в Южную Корею. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Чон Ый Ён после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы договорились прилагать совместные усилия для скорейшей организации визита президента Путина в Республику Корея, как только стабилизируется ситуация с CoViD-19", — заявил глава МИД Южной Кореи.

Страны договорились о визите Путина в республику ещё в 2019 году, но поездка была отложена из-за пандемии коронавируса.

Накануне Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. Какому именно препарату глава государства отдал своё предпочтение, в Кремле не уточнили, однако добавили, что через несколько недель президента ждёт второй компонент вакцины.


Стало известно, какое публичное мероприятие посетит Путин после вакцинации в первую очередь

Стало известно, какое публичное мероприятие посетит Путин после вакцинации в первую очередь

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1